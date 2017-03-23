Представители московского департамента торговли и услуг посетили «Сарапул-молоко»

Делегация ознакомилась с основными направлениями деятельности агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и посмотрела, как проходит процесс производства продукции на предприятии.

Ижевск. Удмуртия. Представители департамента торговли и услуг города Москвы посетили с рабочим визитом производственную площадку ОАО «МИЛКОМ» «Сарапул-молоко». Здесь делегация познакомилась с основными направления работы агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и процессом производства продукции на молочном предприятии.

Знакомство началось с презентации деятельности холдинга. Начальник управления по маркетингу «КОМОС ГРУПП» Ирина Михайлова рассказала гостям о том, что сегодня агрохолдинг занимает ведущее место на российском рынке. «КОМОС ГРУПП» - это 19 предприятий в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане и Башкирии. Компания находится на 7 месте среди агрохолдингов России с численностью более 15 тыс. человек. Также предприятие занимает 3 место по уровню реализации молока, 4 место по производству яйца, 15 место по производству свинины и 1 место по переработке мяса. Холдинг занимается поставками продуктов питания в 66 регионов страны.

Затем делегация отправилась на экскурсию по производственной площадке «Сарапул-молоко». Первым пунктом стал отдел приема молока. Здесь производится сбор образцов привезенного молока, которые отправляют в лабораторию для анализа. Если они соответствует всем необходимым требованиям, молоко перекачивают с молоковозов в приемное отделение. Сегодня призванная мощность «Сарапул-молоко» составляет 300 тонн.

В операторской кабине московским гостям показали, как проходит процесс управления производством, стерилизация и расфасовка продукции.

Сегодня на «Сарапул-молоко» три лаборатории: физико-техническая, микробиологическая и контроль качества готового продукта. Они занимаются тщательной проверкой продукции после чего она направляется в логистический комплекс.

«Достаточно удивило предприятие – высокотехнологичное, с высоким объемом производства. Я думаю, что уже сейчас достаточный объем на территории города Москвы существует у этого предприятия и ничто не мешает увеличивать ему объемы в дальнейшем», - прокомментировал визит заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной.