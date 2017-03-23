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      Арктическую версию ижевского комплекса «Тор» создадут уже в этом году

      15:02, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      15:02, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      56
      0
      #промышленность\n#оружие\n#армия\n#Ижевск
      Фото: Пресс-служба главы Удмуртии
      56
      0

      ЗРК «Тор-М2» предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

      Ижевск. Удмуртия. Создание арктической версию ижевского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» - «Тор-М2ДТ» завершат уже в этом году. Как сообщает Интерфакс, об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

      «В этом году полностью завершается модернизация ЗРС С-300В4 и адаптация ЗРК «Тор» к действиям в арктических условиях. Полным ходом идет разработка (перспективного) зенитного артиллерийского комплекса», - цитирует издание слова Леонова.

      Генерал-лейтенант напомнил, что с 2016 года в войска поступают последние модификации комплексов «Бук», «Тор» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

      ЗРК «Тор-М2» предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Согласно договору между Ижевским электромеханическим заводом «Купол» и машиностроительной компанией «Витязь», опубликованному на сайте госзакупок, опытно-конструкторские работы по разработке его модификации для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера будут проведены с 2015 по 2020 год. Новая версия ЗРК должна быть установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ - двухзвенный тягач).

      15:02, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      56
      0
      #промышленность\n#оружие\n#армия\n#Ижевск
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