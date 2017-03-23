Его планируется создать и начать поставлять в войска к 2030 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили задачи по созданию зенитного ракетного комплекса малой дальности. Как сообщает «Интерфакс», его планируется создать и начать поставлять в войска к 2030 году.

«На круглом столе в ходе военно-технической конференции в Ижевске обсудим задачи по созданию перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности и его место в облике войсковой противовоздушной обороны в 2030-2035 году», - сказал генерал-полковник главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков.

Салюков также уточнил, что в данный момент войска разрабатывают свои рекомендации для проведения научно-исследовательских работ (НИР) по этой тематике. Далее будет сформировано тактико-техническое задание на создание ЗРК.

Главнокомандующий напомнил, что военно-техническая конференция, которая проводится на базе Ижевского электромеханического завода «Купол» также посвящена вопросам качества продукции военного назначения и эксплуатации комплексов войсковой ПВО, которые сегодня стоят на вооружении Сухопутных войск.