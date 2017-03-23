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      В Ижевске обсудили задачи по созданию зенитного ракетного комплекса малой дальности

      11:10, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      11:10, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      178
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#завод
      Фото: u-karty.ru
      178
      0

      Его планируется создать и начать поставлять в войска к 2030 году.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили задачи по созданию зенитного ракетного комплекса малой дальности. Как сообщает «Интерфакс», его планируется создать и начать поставлять в войска к 2030 году.

      «На круглом столе в ходе военно-технической конференции в Ижевске обсудим задачи по созданию перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности и его место в облике войсковой противовоздушной обороны в 2030-2035 году», - сказал генерал-полковник главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков.

      Салюков также уточнил, что в данный момент войска разрабатывают свои рекомендации для проведения научно-исследовательских работ (НИР) по этой тематике. Далее будет сформировано тактико-техническое задание на создание ЗРК.

      Главнокомандующий напомнил, что военно-техническая конференция, которая проводится на базе Ижевского электромеханического завода «Купол» также посвящена вопросам качества продукции военного назначения и эксплуатации комплексов войсковой ПВО, которые сегодня стоят на вооружении Сухопутных войск.

      11:10, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      178
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#завод
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