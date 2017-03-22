Существенное снижение средней зарплаты произошло в строительной отрасли Удмуртии за год

Об этом на расширенной коллегии Минстроя республики рассказал глава ведомства Иван Новиков.

Ижевск. Существенное снижение средней заработной платы произошло в строительной отрасли Удмуртии в 2016 году. Об этом на расширенной коллегии Минстроя республики, посвященной итогам года, рассказал глава ведомства Иван Новиков.

«…о наличии объективных сложностей в отрасли говорят другие цифры. Среднесписочная численность работников по области строительства на 5,8 процента упала и составила 28 тыс. человек. Но это на 8 процентов больше, к примеру, чем в 2014 году. С учетом проектных организаций численность оценивается в 34 тыс. человек», - рассказал Иван Новиков в ходе своего выступления.

Если говорить о зарплатах, то сейчас средний показатель составляет 22,6 тыс рублей.

«Это существенное снижение и по нашим оценкам – это может свидетельствовать о плавном уходе этого показателя в теневой сектор куда уходят наши предприятия. Эта тенденция негативная», - отметил министр.