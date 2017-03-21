Римма Бякова оценила шансы Удмуртии привлечь новые инвестиции

При этом руководитель агентства инвестразвития региона отметила, что эта цифра осторожная.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году Удмуртия планирует привлечь в экономику региона 90 млрд рублей инвестиций. Об этом во вторник, 21 марта, журналистам рассказала руководитель агентства инвестразвития республики Римма Бякова.

«Эта цифра сейчас, сразу скажу вам, осторожная, потому что сложно в условиях существующих тенденций макроэкономической конъюнктуры говорить о том, что будет какой-то рывок. Это такой базовый вариант прогноза инвестиций, то есть на 5 млрд выше, чем, соответственно, в 2016 году», - сказала Бякова.

Отметим, что по итогам 2016 году Удмуртия получила от инвесторов более 85 млрд рублей и переместилась с 43 строчки рейтинга состояния инвестклимата на 29.