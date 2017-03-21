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      Римма Бякова оценила шансы Удмуртии привлечь новые инвестиции

      15:25, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:25, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      162
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: пресс-служба агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
      162
      0

      При этом руководитель агентства инвестразвития региона отметила, что эта цифра осторожная.

      Ижевск. Удмуртия. В 2017 году Удмуртия планирует привлечь в экономику региона 90 млрд рублей инвестиций. Об этом во вторник, 21 марта, журналистам рассказала руководитель агентства инвестразвития республики Римма Бякова.

      «Эта цифра сейчас, сразу скажу вам, осторожная, потому что сложно в условиях существующих тенденций макроэкономической конъюнктуры говорить о том, что будет какой-то рывок. Это такой базовый вариант прогноза инвестиций, то есть на 5 млрд выше, чем, соответственно, в 2016 году», - сказала Бякова.

      Отметим, что по итогам 2016 году Удмуртия получила от инвесторов более 85 млрд рублей и переместилась с 43 строчки рейтинга состояния инвестклимата на 29

      15:25, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      162
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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