Миндортранс Удмуртии: дело о банкротстве «Тюменьстальмост» не скажется на сдаче Камского моста

По словам главы дорожного ведомства региона «этот вопрос отрегулирован».

Ижевск. Удмуртия. Дело о банкротстве генерального подрядчика строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии не скажется на сроках сдачи объектов. Об этом сказал журналистам в пятницу, 17 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев.

По его словам, «опасений» у властей республики нет, потому что «на последнем совещании, которое произошло буквально вчера в Москве, этот вопрос был отрегулирован».

Как именно был отрегулирован вопрос, Вахромеев не пояснил.

Генподрядчик строительства Камского моста сменился в декабре 2016 года, после того, как прежний генеральный подрядчик «Мостострой-12» столкнулся с финансовыми проблемами, связанными с ситуацией в банке «Пересвет», в котором он держал 1,5 млрд рублей.

В декабре ВТБ, являющийся кредитором ООО «РИК», получил над ним контроль и сменил генподрядчика. Им стало ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола».

7 марта 2017 года агентство Интерфакс сообщило, что Сбербанк подал иск о признании банкротом ООО «Тюменьстальмост» в Арбитражный суд Тюменской области.

Наопмним, что объект должны сдать в июле 2017 года.