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      Миндортранс Удмуртии: дело о банкротстве «Тюменьстальмост» не скажется на сдаче Камского моста

      11:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      11:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      167
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#ВТБ\n#Удмуртия\n#Тюмень\n#Кама\n#мост
      167
      0

      По словам главы дорожного ведомства региона «этот вопрос отрегулирован».

      Ижевск. Удмуртия. Дело о банкротстве генерального подрядчика строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии не скажется на сроках сдачи объектов. Об этом сказал журналистам в пятницу, 17 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев.

      По его словам, «опасений» у властей республики нет, потому что «на последнем совещании, которое произошло буквально вчера в Москве, этот вопрос был отрегулирован».

      Как именно был отрегулирован вопрос, Вахромеев не пояснил.

      Генподрядчик строительства Камского моста сменился в декабре 2016 года, после того, как прежний генеральный подрядчик «Мостострой-12» столкнулся с финансовыми проблемами, связанными с ситуацией в банке «Пересвет», в котором он держал 1,5 млрд рублей.

      В декабре ВТБ, являющийся кредитором ООО «РИК», получил над ним контроль и сменил генподрядчика. Им стало ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола».

      7 марта 2017 года агентство Интерфакс сообщило, что Сбербанк подал иск о признании банкротом ООО «Тюменьстальмост» в Арбитражный суд Тюменской области.  

      Наопмним, что объект должны сдать в июле 2017 года.

      11:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      167
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#ВТБ\n#Удмуртия\n#Тюмень\n#Кама\n#мост
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