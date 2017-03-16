Суд оставил без рассмотрения иск московской компании о банкротстве производителя индюшатины «Аскор» в Удмуртии

ТКФ «Корпас» обратилась в суд с ходатайством об отказе от заявления.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии оставил без рассмотрения иск московской ветеринарной компании ООО «ТКФ «Корпас» о банкротстве производителя индюшатины в республике ООО «Аскор». Как пишет «Интерфакс», ранее столичная компания обратилась в суд с ходатайством об отказе от своего заявления.

Суд должен был состояться в среду, 15 марта.

Ранее сообщалось, что У ООО «Аскор» в Удмуртии появились проблемы с технологическим разрывом в программе производства из-за вспышки птичьего гриппа в Германии.

Московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас» подала иск о банкротстве производителя индюшатины в Удмуртии ООО «Аскор» 2 марта 2017 года. Это был второй иск в Арбитражный суд Удмуртии о банкротстве организации. Ранее с такой жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление.

«Аскор» создала первую в республике индюшачью ферму в селе Пычас Можгинского района на месте бывшего свинокомплекса. Этот инвестиционный проект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии. Первый этап начали реализовывать в 2013 году. Тогда в Сарапульском районе открыли комбикормовый завод производительностью 40 тыс. тонн комбикормов в год.