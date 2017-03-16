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      Новости Удмуртии

      Суд оставил без рассмотрения иск московской компании о банкротстве производителя индюшатины «Аскор» в Удмуртии

      14:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      166
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК
      166
      0

      ТКФ «Корпас» обратилась в суд с ходатайством об отказе от заявления.

      Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии оставил без рассмотрения иск московской ветеринарной компании ООО «ТКФ «Корпас» о банкротстве производителя индюшатины в республике ООО «Аскор». Как пишет «Интерфакс», ранее столичная компания обратилась в суд с ходатайством об отказе от своего заявления.

      Суд должен был состояться в среду, 15 марта.

      Ранее сообщалось, что У ООО «Аскор» в Удмуртии появились проблемы с технологическим разрывом в программе производства из-за вспышки птичьего гриппа в Германии.

      Московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас» подала иск о банкротстве производителя индюшатины в Удмуртии ООО «Аскор» 2 марта 2017 года. Это был второй иск в Арбитражный суд Удмуртии о банкротстве организации. Ранее с такой жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление.

      «Аскор» создала первую в республике индюшачью ферму в селе Пычас Можгинского района на месте бывшего свинокомплекса. Этот инвестиционный проект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии. Первый этап начали реализовывать в 2013 году. Тогда в Сарапульском районе открыли комбикормовый завод производительностью 40 тыс. тонн комбикормов в год.

      14:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      166
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК

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