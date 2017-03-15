В ближайшее время предприятие заключит контракт с Минобороны России и поставит первую партию для опытной эксплуатации.

Ижевск. В следующем году концерн Калашников может начать серийное производство пулемета РПК-16. Как сообщает пресс-служба предприятия, в ближайшее время оно заключит контракт с Минобороны России и поставит первую партию для опытной эксплуатации.

«В этом году мы уже получили официальную заявку от Минобороны, в ближайшее время будет заключен контракт и первую партию для опытной эксплуатации мы должны поставить заказчику. Я думаю, что серийное производство начнется в следующем году после завершения опытно-войсковой эксплуатации», - рассказал гендиректор концерна Алексей Криворучко.

Также управленец сообщил, что в скором времени начнется испытание снайперских винтовок СВК и ВСК-338.

«Они начнутся в ближайшее время, в этом году точно. Сейчас мы готовим первые изделия для апробации заказчику. Интерес к ним есть, мы фактически уже согласовали требования к этим винтовкам. Думаю, что у них большое будущее», - сказал гендиректор.