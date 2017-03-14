На это рассчитывает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Москва. «Ростех» в ближайшее время направит в правительство России документы по продаже 26% акций концерна «Калашникова». Об этом со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова сообщает «Интерфакс».

«У нас уже решение на правлении мы приняли, с 15-го числа будет наблюдательный совет, параллельно мы наняли компанию, которая проводит оценку, и до конца месяца мы получим результаты оценки, получим разрешение наблюдательного совета и направим уже все документы в правительство. И я думаю, что в течение месяца там правительство примет решение, даст нам согласие на продажу 26% минус одна акция. Я думаю, что где-то летом мы, наверное, завершим сделку», - сказал Чемезов.

Он уточнил, что долю «Ростех» не будет уменьшать ниже блокирующего пакета.

«Блок-пакет принято решение оставить за корпорацией», - сказал глава госкорпорации.

Генеральный директор концерна «Калашникова» Алексей Криворучко заявил, что компания планирует доходы не меньше показателей прошлого года.

«По этому году мы рассчитываем прибыль получить не менее, чем в 2016 году, по 2016 году у нас прибыль чуть более 2 млрд рублей», - сказал Криворучко.

Напомним, о том, что вопрос о продаже акций ижевского концерна «Калашников» вынесли на рассмотрение наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» стало известно в феврале 2017 года.



Пакет в 26% минус одна акция предлагается продать частным инвесторам – президенту и совладельцу «Трансмашхолдинга» Андрею Бокареву и гендиректору «Калашникова» Алексею Криворучко. Сейчас 51% акций «Калашникова» принадлежит госкорпорации «Ростех», а 49% - частным инвесторам.