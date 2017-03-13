В компании заявили, что готовых машин у дилеров должно хватить на несколько месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Nissan приостановил производство седана Sentra на площадке «Lada Ижевск». Как сообщает «Федерал пресс», до этого предприятие перестало выпускать хэтчбеки Tiida, таким образом, сейчас на Ижевском автозаводе «Ниссан» не собирают.

В компании заявили, что готовых авто дилерам должно хватить на несколько месяцев. В 2016 году в Ижевске собрали 1,5 тыс. Sentra. Производство сократилось более, чем в три раза, а продажи – вдвое.

Сейчас «Ниссан» выпускает машины в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти. В компании не исключают, что Sentra в Ижевск вернется, но и решение перенести линию на другой завод Nissan также не отрицают.