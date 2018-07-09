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Новости Удмуртии

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Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

09:55, 06 июля, 2018
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В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

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13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

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08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

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09:30, 02 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

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11:35, 05 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
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Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

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19:03, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

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10:46, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

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15:53, 04 июля, 2018

Российские специалисты приступили к созданию модуля для высадки на Луну

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19:24, 03 июля, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

18:30, 03 июля, 2018
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Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

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11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

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11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

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15:20, 03 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

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12:45, 07 июля, 2018