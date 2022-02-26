Москва. Сборная России не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Сообщение об этом опубликовали на сайте Союза биатлонистов России в субботу, 26 февраля.

«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым», — говорится в сообщении.

Общероссийская общественная организация уверена, что она не нарушала никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

По мнению СБР, решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии.

«Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ряд стран предложил отстранить Россию и Белоруссию от Параолимпиады.