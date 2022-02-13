Мужская лыжная сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете

Последний раз такое достижение отечественные лыжники показали в 1980 году.
Пекин. Китай. Российские лыжники выиграли эстафету 4x10 км на Олимпиаде в Пекине. В эфире Первого канала завершилась прямая трансляция гонки мужских команд.
Мужская сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергей Устюгова захватила лидерство на первых минутах соревнований и не отпускала его до самого финиша.
Результат эстафеты:
1. Россия — 1:54,50,7.
2. Норвегия + 1:07,2.
3. Франция + 1:16,4.
Отмечается, что последний раз золото Олимпийских игр в мужской эстафете отечественные лыжники выигрывали в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде.
Напомним, 12 февраля женская сборная России по лыжным гонкам также добилась золотых наград в эстафете.