Мужская лыжная сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете

Пекин. Китай. Российские лыжники выиграли эстафету 4x10 км на Олимпиаде в Пекине. В эфире Первого канала завершилась прямая трансляция гонки мужских команд.

Мужская сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергей Устюгова захватила лидерство на первых минутах соревнований и не отпускала его до самого финиша.

Результат эстафеты:

1. Россия — 1:54,50,7.

2. Норвегия + 1:07,2.

3. Франция + 1:16,4.

Отмечается, что последний раз золото Олимпийских игр в мужской эстафете отечественные лыжники выигрывали в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде.

Напомним, 12 февраля женская сборная России по лыжным гонкам также добилась золотых наград в эстафете.