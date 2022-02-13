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Мужская лыжная сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете

13:18, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
Мужская лыжная сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете
13:18, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
126
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#Олимпиада\n#Пекин\n#лыжный спорт\n#золото\n#эстафета
Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan
126
0

Последний раз такое достижение отечественные лыжники показали в 1980 году.

Пекин. Китай. Российские лыжники выиграли эстафету 4x10 км на Олимпиаде в Пекине. В эфире Первого канала завершилась прямая трансляция гонки мужских команд.

Мужская сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергей Устюгова захватила лидерство на первых минутах соревнований и не отпускала его до самого финиша.

Результат эстафеты:

1. Россия — 1:54,50,7.

2. Норвегия + 1:07,2.

3. Франция + 1:16,4.

Отмечается, что последний раз золото Олимпийских игр в мужской эстафете отечественные лыжники выигрывали в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде.

Напомним, 12 февраля женская сборная России по лыжным гонкам также добилась золотых наград в эстафете.

13:18, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
126
0
#Олимпиада\n#Пекин\n#лыжный спорт\n#золото\n#эстафета