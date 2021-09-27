Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон одержал сотую победу и установил рекорд

Юбилейное достижение он установил на Гран-при России.

Сочи. Краснодарский край. Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон установил рекорд в автогонках — он одержал 100 побед в Гран-при. Об этом пишет «Газета.ру».

В пятницу, 24 сентября, в Сочи стартовал Гран-при России. В воскресенье, 26 сентября, состоялась сама гонка. Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте чемпионата, Хэмилтон стартовал с четвёртой позиции, но уже на первом круге ушёл на восьмую, а затем смог подняться на шестую. К 17 кругу Хэмилтон поднялся на третью позицию — едущие впереди гонщики ушли на пит-стоп.

К середине гонки Хэмилтон соревновался за первое место с соотечественником британцем Ландо Норрисом. За 6 кругов до конца соревнования пошли осадки, а Норрис решил не менять шины на дождевые. Этой ошибкой воспользовался Хэмилтон и вышел вперёд, оставив соотечественника без первой в Гран-при победы. Норрис в результате пришёл седьмым, а Хэмилтон завоевал сотую в своей карьере победу.

Кроме того, Льюис установил рекорд — он стал первым гонщиком «Ф1», который одержал 100 побед на этапах Гран-при. Ранее похожий результат устанавливал немец Михаэль Шумахер (с 2013 года находится в больнице после тяжёлой травмы головы) — 91 победа. Третье место у соотечественника Шумахера Себастьяна Феттеля (двенадцатое место в Гран-при России) — 53 победы.