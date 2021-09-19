«Наши парни»: сборная России по мини-футболу вышла в плей-офф мирового чемпионата

Из-за антидопинговых санкций россияне играют под флагом Олимпийского комитета.

Каунас. Литва. Российские спортсмены вышли в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу. Как пишут «Известия», в Литве отечественная сборная обыграла команду Гватемалы.

Ключевой для россиян матч группового этапа в литовском городе Каунас завершился со счетом 4:1 в пользу нашей команды. Эта победа позволила сборной России выйти в 1/8 финала. При 3 сыгранных матчах на счету команды 9 очков.

Ранее российские футболисты всухую разгромили египтян (9:0), а также одержали верх над спортсменами из Узбекистана (4:2).

Чемпионат мира по мини-футболу проходит с 12 сентября по 3 октября в Литве, площадки для матчей предоставили в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством, на турнире россияне выступают под названием RFU (Russian Football Union – «Российский футбольный союз»). Триколор заменил флаг Олимпийского комитета, а вместо герба на футболках спортсменов красуется надпись «Наши парни».