Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Международная федерация гимнастики назвала элемент именем российского спортсмена

14:25, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Международная федерация гимнастики назвала элемент именем российского спортсмена
14:25, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
136
0
#Россия\n#спорт\n#гимнастика
Фото: wikimedia.org
136
0

Ему была присвоена высшая категория сложности.

Лозанна. Швейцария. Международная федерация гимнастики добавила новый технический элемент и назвала его «Нагорный» — в честь российского спортсмена. Об этом пишет «Газета.ру»

Российский гимнаст Никита Нагорный показал новый технический элемент на Чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Базеле. Тогда он сделал тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет дал элементу высшую категорию сложности. 

Кроме того, Нагорный на Олимпийских играх в Токио победил в командном многоборье, а также завоевал бронзу в упражнениях на перекладине. 

Напомним, Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа. Россияне получили 71 медаль, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, заняв пятую позицию после США, КНР, Японии и Великобритании. А по общему количеству наград наша сборная заняла третье место, уступив лишь американцам и китайцам.

14:25, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
136
0
#Россия\n#спорт\n#гимнастика
?>