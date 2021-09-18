Международная федерация гимнастики назвала элемент именем российского спортсмена

Ему была присвоена высшая категория сложности.



Лозанна. Швейцария. Международная федерация гимнастики добавила новый технический элемент и назвала его «Нагорный» — в честь российского спортсмена. Об этом пишет «Газета.ру».

Российский гимнаст Никита Нагорный показал новый технический элемент на Чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Базеле. Тогда он сделал тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет дал элементу высшую категорию сложности.

Кроме того, Нагорный на Олимпийских играх в Токио победил в командном многоборье, а также завоевал бронзу в упражнениях на перекладине.

Напомним, Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа. Россияне получили 71 медаль, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, заняв пятую позицию после США, КНР, Японии и Великобритании. А по общему количеству наград наша сборная заняла третье место, уступив лишь американцам и китайцам.