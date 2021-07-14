Российских спортсменов научат отвечать на провокационные вопросы во время Олимпиады

Они получат инструкцию о том, что говорить о харассменте, допинге и BLM.



Москва. На игры в Токио российские спортсмены поедут с готовыми ответами на отдельные вопросы зарубежных СМИ. Инструкцию по общению с репортерами готовят в национальном Олимпийском комитете, пишет Коммерсантъ со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, речь идет о таких непростых темах, как допинг, харассмент, ситуация с Крымом и Донбассом, а также об отношении российских олимпийцев к движению Black Lives Matter (BLM).

В частности, в целом от вопросов о политике, особенно о Крыме и Донбассе, предлагается по возможности уклоняться: «No comment».

Говоря о BLM, спортсменам советуют подчеркивать, что отношение к движению - личное дело каждого. При этом акцент желательно сделать на том, что Олимпиада - не место для политических акций.

Если зарубежные корреспонденты спросят о допинговых скандалах, членам сборной рекомендуется ссылаться на то, что сами они в них не участвовали, поэтому рассказать ничего не могут. Что же касается санкций, то пусть их комментируют те, кто их вводил.

На вопросы о том, существует ли в России харассмент, спортсмены могут ответить, что сами они с этим явлением не сталкивались, но вообще эта проблема существует во многих странах, однако спортивный мир в состоянии с ней справиться.

По поводу запрета выступать под национальным флагом рекомендуется отвечать, что российская сборная все равно представляют свою страну.

Также олимпийцев попросили не оставлять в соцсетях необдуманных комментариев, репостов, фото, видео и лайков.

Подготовку такого документа в Олимпийском комитете России подтвердили. Однако пока он не согласован, отметили в МИД.

Напомним, на Олимпийские игры в Токио поедут 335 российских спортсменов. Флаг ОКР на церемонии открытия будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.