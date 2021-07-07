Двоих российских спортсменов не пустили на Олимпиаду в Токио из-за допинга

В пробах гребцов Моргачева и Сорина нашли мельдоний.



Москва. Никиту Моргачева и Павла Сорина лишили олимпийских путевок из-за положительных допинг-проб. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федерацию гребного спорта России (ФГСР).

Как пояснил президент ФГСР Алексей Свирин, тестирование проводилось 17 июня в Греции. В пробах обоих спортсменов обнаружили мельдоний. Каким образом запрещенный препарат попал в организм гребцов, пока неясно.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Токио поедут 335 российских спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года. Однако из-за коронавируса их пришлось отложить на год. В итоге Олимпиаду назначили на 23 июля - 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.