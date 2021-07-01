Российским синхронисткам не разрешили надеть на Олимпиаду купальники с медведем

Всемирное антидопинговое агентство посчитало, что они намекают на российское происхождение спортсменок.



Москва. Медведя на купальниках российских спортсменок, выступающим в синхронном плавании, не одобрили на Олимпиаде в Токио. Предложенный вариант формы запретили, придется выбирать другой, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, решение связано с санкциями ВАДА. Согласно им, с декабря 2020 года в течение следующих двух лет российским спортсменам нельзя выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном России. Медведя посчитали российским символом, хотя ни на гербе, ни в гимне это животное не фигурирует.

По той же причине синхронисткам пришлось убрать из одной композиции название нашей страны. В остальном план выступлений остался прежним. В частности, дуэты выступят с теми же номерами, что и на чемпионате Европы, пояснила Ромашина. В то же время болельщики Олимпиады увидят новую произвольную программу в соревнованиях групп. Она подготовлена специально к играм.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. А с 24 августа по 5 сентября состоится Паралимпиада.