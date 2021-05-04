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Россиянка вновь стала чемпионкой мира по шашкам

12:00, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
Россиянка вновь стала чемпионкой мира по шашкам
12:00, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
203
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#Россия\n#Польша\n#спорт\n#шашки\n#чемпионат мира\n#Флаг
Фото: shashki.ru
203
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Тамара Тансыккужина в седьмой раз завоевала титул чемпиона.

Москва. Тамара Тансыккужина завоевала титул чемпионки мира по стоклеточным шашкам. Как передает «Интерфакс», в матче за этот титул россиянка обыграла польскую спортсменку Наталию Садовскую.

Финальный матч за звание чемпионки мира проходил в Варшаве. После девяти раундов счет был равным – 54:54. В итоге судьбу титула решали партии с укороченным временем. В блиц-партии Тансыккужина оказалась сильнее соперницы.

Одержав победу, россиянка стала семикратной чемпионкой мира по шашкам.

Напомним, финальные матчи в Варшаве запомнились инцидентом с российским флагом. 27 апреля прямо по ходу игры со стола сняли российский флаг. Это было сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства в связи с двухлетним запретом WADA на использование национального флага и гимна России на чемпионатах мира и Олимпиадах. 

12:00, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
203
0
#Россия\n#Польша\n#спорт\n#шашки\n#чемпионат мира\n#Флаг