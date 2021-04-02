На Чемпионате России Большунов пришел первым во всех видах программы, в которых выступал

Лыжник получил 4 золотые медали.



Тюмень. Тюменская область. Чемпионат России по лыжным гонкам-2021 стал еще одним триумфом Александра Большунова. Спортсмен победил во всех гонках, которых участвовал, пишет «Интерфакс».

Так, 27 марта чемпион мира выиграл спринтерскую гонку классическим стилем, 28 марта занял первое место в скиатлоне, 31 марта - в командном спринте в паре с Александром Терентьевым. А 2 апреля Александр Большунов завоевал золото в мужской эстафете в составе команды Северо-Западного федерального округа.

В результате лыжнику достались 4 золотые медали всех дисциплин, в которых он участвовал. При этом Большунов не бежал гонку на 15 км свободным стилем и не планирует выступать в марафоне 4 апреля.

Добавим, на последнем Чемпионате мира россиянин выиграл «Тур де Ски» и стал чемпионом мира в скиатлоне. Также 2 года подряд он становился лучшим в общем зачете Кубка мира. Кроме того, в сезоне 2020-2021 годов Александр Большунов завоевал серебро в марафоне и в эстафете в составе сборной России, плюс бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.