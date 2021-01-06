  • $ 73.88 ↓
  • € 90.79 ↓

Сборная России осталась без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею

13:41, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
Сборная России осталась без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею
13:41, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
132
0
#Россия\n#Финляндия\n#чемпионат мира\n#хоккей
Фото: pixabay.com
132
0

Россияне проиграли финнам бронзу со счётом 4:1.

Канада. Сборная России проиграла Финляндии со счётом 4:1 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею. Как передают «Известия», матч прошёл в канадском Эдмонтоне.

Счёт встречи открыл нападающий россиян Илья Сафонов на седьмой минуте игры. Во втором периоде финны сравняли счёт на 26-й минуте. В третьем периоде скандинавская сборная установила окончательный счёт в матче благодаря точным броскам.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории проиграла в матче за третье место и осталась без медалей молодёжного чемпионата мира.

Напомним, днём ранее россияне проиграли сборной Канады в полуфинале турнира со счётом 5:0.

13:41, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
132
0
#Россия\n#Финляндия\n#чемпионат мира\n#хоккей