Сборная России осталась без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею

Россияне проиграли финнам бронзу со счётом 4:1.

Канада. Сборная России проиграла Финляндии со счётом 4:1 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею. Как передают «Известия», матч прошёл в канадском Эдмонтоне.

Счёт встречи открыл нападающий россиян Илья Сафонов на седьмой минуте игры. Во втором периоде финны сравняли счёт на 26-й минуте. В третьем периоде скандинавская сборная установила окончательный счёт в матче благодаря точным броскам.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории проиграла в матче за третье место и осталась без медалей молодёжного чемпионата мира.

Напомним, днём ранее россияне проиграли сборной Канады в полуфинале турнира со счётом 5:0.