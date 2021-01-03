Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале ребята обыграли немцев со счетом 2:1.

Канада. Сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею, обыграв команду Германии со счетом 2:1. Об этом пишет Российская Газета.

Первую шайбу россияне забили уже в первом периоде, отличился Василий Пономарев. На 29-й минуте гол забил Данил Башкиров. В начале третьего периода Германия сократила разрыв в счете.

В полуфинале команды будут распределены согласно результатам на групповом этапе. Россияне могут встретиться с канадцами, если США обыграет сборную Словакии. В противном случае соперником сборной России станет Финляндия.