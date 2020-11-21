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Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом

13:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом
13:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#спорт\n#Россия\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева\n#коронавирус
Фото: Инстаграм: jmedvedevaj
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Пару дней назад она отметила свой день рождения.

Москва. Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Mash».

Сначала двукратной чемпионке мира пришел положительный результат, однако следующие два теста оказались отрицательными.

«Врачи заявили, что ковид ушел и можно спокойно ходить по улицам», — написали в канале.

Тем не менее у спортсменки сохранялись симптомы болезни, поэтому она сдала анализы еще раз. Коронавирус подтвердился. Сейчас Медведева сидит на карантине. Пару дней назад она отметила свой день рождения.

13:00, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#спорт\n#Россия\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева\n#коронавирус