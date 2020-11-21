Пару дней назад она отметила свой день рождения.





Москва. Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Mash».

Сначала двукратной чемпионке мира пришел положительный результат, однако следующие два теста оказались отрицательными.



«Врачи заявили, что ковид ушел и можно спокойно ходить по улицам», — написали в канале.

Тем не менее у спортсменки сохранялись симптомы болезни, поэтому она сдала анализы еще раз. Коронавирус подтвердился. Сейчас Медведева сидит на карантине. Пару дней назад она отметила свой день рождения.