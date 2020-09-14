Решившим перейти в клубы других стран российским спортсменам могут поставить условия

В Госдуме разработают закон против отъезда атлетов.

Москва. В Госдуме рассмотрят законопроекты, регулирующие переход российских спортсменов в клубы других государств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Документ призван предотвратить отток молодых атлетов, которые обучаются и тренируются в России.

«Мы всё делаем для того, чтобы игроки принесли сначала пользу своему клубу и стране, которая многое делает для того, чтобы игроки вообще состоялись», — заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По его словам, Федерация не против переходов в другие лиги. Планируется, что для спортсменов установят возрастной ценз. Покидая страну ранее обозначенного возраста, атлету нужно будет уплатить сумму.

До конца года нижняя палата парламента намерена рассмотреть документы.