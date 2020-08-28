Учредители РУСАДА уволили Юрия Гануса с должности гендиректора

Ранее наблюдательный совет организации выявил нарушения финансово-хозяйственной деятельности.



Москва. Юрия Гануса отправили в отставку с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение об этом было принято общим собранием учредителей организации, пишет RT со ссылкой на слова президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

Причиной для увольнения послужили нарушения финансово-хозяйственной деятельности агентства, выявленные ранее наблюдательным советом РУСАДА.

Юрий Ганус возглавлял агентство с августа 2017 года.

По данным источника в Олимпийском комитете России, на который ссылается РБК, наиболее вероятными преемниками Гануса на посту главы РУСАДА могут стать юрист агентства Михаил Буханов либо бывшая сотрудница организации Вероника Логинова.