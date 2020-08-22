Три российских биатлониста перешли в команду Румынии

Спортсмены смогли уйти без одобрения Союза биатлонистов России.





Москва. Три биатлониста сборной России перешли в команду Румынии. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает РБК.



Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова будут представлять Румынию с нового сезона. Они уже получили все соответствующие документы, в том числе гражданство страны.



Так как спортсмены в последние годы не участвовали в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов, они смогли уйти из российской сборной без одобрения Союза биатлонистов России.



Отметим, что Анастасия Толмачева стала обладательницей двух бронзовых медалей на чемпионате России 2017 года, Анатолий Оськин занял 10 место в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону 2013 года, а Елена Чиркова завоевала две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске.



