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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

16:55, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью
16:55, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
204
0
#дети\n#спорт\n#соцсети\n#фигурное катание\n#спортсмены
Фото: instagram.com/teamllipnitskaya
204
0

Девочке исполнился месяц.

Москва. Чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года Юлия Липницкая стала мамой. На своей странице в Instagram фигуристка разместила фото с дочерью.

Спортсменка призналась, что родила месяц назад. Дочь она назвала Каталиной. Отец девочки - известный фигурист Владислав Тарасенко.

Юлии Липницкой 22 года. Она является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. На момент вручения медали в Сочи ей было всего 15 лет. После победы в командных соревнованиях также стала первой в истории России и СССР фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул олимпийской чемпионки. В 2017 году Липницкая приняла решение завершить карьеру.

16:55, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
204
0
#дети\n#спорт\n#соцсети\n#фигурное катание\n#спортсмены

 

 

 


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