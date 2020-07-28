Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

Девочке исполнился месяц.



Москва. Чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года Юлия Липницкая стала мамой. На своей странице в Instagram фигуристка разместила фото с дочерью.

Спортсменка призналась, что родила месяц назад. Дочь она назвала Каталиной. Отец девочки - известный фигурист Владислав Тарасенко.

Юлии Липницкой 22 года. Она является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. На момент вручения медали в Сочи ей было всего 15 лет. После победы в командных соревнованиях также стала первой в истории России и СССР фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул олимпийской чемпионки. В 2017 году Липницкая приняла решение завершить карьеру.