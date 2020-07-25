Исмаилов нокаутировал Емельяненко и сломал ему нос

Поединок состоялся в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.



Сочи. Краснодарский край. Бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко завершился техническим нокаутом. Победителем признали Исмагилова, пишет Газета.ру.

Поединок состоялся 24 июля в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. В третьем раунде Исмагилов нокаутировал соперника.

Емельяненко отправили в больницу, где у него был выявлен перелом носа.

Добавим, Магомед Исмаилов с 2014 года не проиграл ни одного поединка. Последние 11 боев закончились для него 10 победами и одной ничьей.