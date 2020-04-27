Виктор Ан отказался от продолжения спортивной карьеры

Шорт-трекист пожаловался на проблемы с ногой.



Москва. Виктор Ан вновь объявил о намерении завершить карьеру шорт-трекиста. Об этом он написал в открытом письме, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Р-Спорт».

Свое решение 6-кратный олимпийский чемпион объяснил хронической травмой колена, которая не дает ему полноценно тренироваться. На восстановление после перегрузок уходит слишком много времени. «Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», - подчеркнул Ан.

Кроме того, по мнению спортсмена, он уже реализовал одну из целей своего перехода в российское гражданство - сделать шорт-трек популярным в нашей стране.

Напомним, южнокорейский шорт-трекист Ан Хён Су стал россиянином в 2011 году. Тогда же он взял себе новое имя Виктор (в честь музыканта Виктора Цоя). На тот момент Ан был 3-кратным олимпийским чемпионом в составе сборной Кореи. Для России он завоевал еще три золотые медали Олимпиады в Сочи 2014 года.

В сентябре 2018 года Виктор Ан уже заявлял об отказе от карьеры, и даже прекратил тренерскую работу в России. Однако это решение оказалось не окончательным, поскольку было вызвано семейными проблемами. В феврале 2019 года Ан продолжил выступления на льду в составе российской сборной.