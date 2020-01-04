Владимир Путин дал старт подготовке летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге

Глава государства подписал соответствующий указ.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале подготовки Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительству России поручено оказать помощь в организации и проведении универсиады властям Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

Президентский указ также рекомендует властям регионов принять участие в подготовке летней Универсиады в Екатеринбурге.