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Владимир Путин дал старт подготовке летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге

15:37, 04 января, 2020
Юрий Абашев
Владимир Путин дал старт подготовке летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге
15:37, 04 января, 2020
Юрий Абашев
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#Владимир Путин\n#Универсиада\n#Россия\n#Указ Президента России
Фото: warnet.ws
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Глава государства подписал соответствующий указ.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале подготовки Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительству России поручено оказать помощь в организации и проведении универсиады властям Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

Президентский указ также рекомендует властям регионов принять участие в подготовке летней Универсиады в Екатеринбурге.

15:37, 04 января, 2020
Юрий Абашев
140
0
#Владимир Путин\n#Универсиада\n#Россия\n#Указ Президента России

 

 

 


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