Бобслеиста Воеводу дисквалифицировали на два года за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

Спортсмен может обжаловать решение.

Москва. Бобслеиста Алексея Воеводу дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на ТАСС.

Такое решение приняли в международной федерации бобслея и скелетона. Срок отстранения начинается 21 декабря 2018 года и продлится до 20 декабря 2020 года.

Спортсмен в праве подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

В Сочи Воевода взял «золото» в соревнованиях двоек и четверок.

Напомним, ранее дисквалифицировали Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина также на два года.