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Бобслеиста Воеводу дисквалифицировали на два года за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

16:25, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
16:25, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#Москва\n#Олимпиада в Сочи\n#допинг\n#дисквалификация
Фото: spncomms.com
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Спортсмен может обжаловать решение.

Москва. Бобслеиста Алексея Воеводу дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на ТАСС.

Такое решение приняли в международной федерации бобслея и скелетона. Срок отстранения начинается 21 декабря 2018 года и продлится до 20 декабря 2020 года.

Спортсмен в праве подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

В Сочи Воевода взял «золото» в соревнованиях двоек и четверок.

Напомним, ранее дисквалифицировали Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина также на два года.

16:25, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
59
0
#спорт\n#Москва\n#Олимпиада в Сочи\n#допинг\n#дисквалификация

 

 

 


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