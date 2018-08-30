Чемпион UFC Джон Джонс не исключил возможности проведения боя в России

А также рассказал о взаимоотношениях с президентом чемпионата.

США. Самый молодой чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс сказал, что не исключает возможности провести бой в России. Об этом пишет Sport24.

На вопрос было ли у него желание выступить где-то кроме UFC, боец ответил утвердительно.

«Я понимаю, что UFC — это высочайшая точка карьеры. Именно поэтому я хочу продолжать драться здесь. Меня все устраивает. Тут сильная оппозиция, хорошие гонорары. Нет причин менять место дислокации. Но я не исключаю, что в будущем выступлю где-то еще. Почему бы и не в России», — заинтриговал Джонс.

В интервью спортсмен рассказал также и о его взаимоотношениях с президентом чемпионата Дейной Уайтом. Он назвал их «неплохими, но и не самыми лучшими». И отметил, что хотел бы «общаться с ним потеплее».

«Но, повторюсь, я уважаю этого человека», - сказал Джонс.