Акинфеев и Смолов не выйдут на поле в играх против Турции и Чехии

Станислав Черчесов обновил состав сборной России.
Москва. Футболисты Игорь Акинфеев и Федор Смолов не вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией и Чехией. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
Как рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов журналистам союза, у Акинфеева в это время плановый медосмотр в Германии.
«Ему надо колено осмотреть, потому что во время чемпионата мира оно его беспокоило. Это единственная причина», - сказал Черчесов.
Тренер отметил, что Смолов пока только начинает осваиваться в новой команде, поэтому его решили не вызывать.
«Мы пока не будем трогать футболиста, который сменил клуб (Федор Смолов ушел в клуб «Локомотив»- прим.ред.), пускай себя проявляет. Пусть он закрепится там, тогда и нам будет полезен. В последнее время вокруг него слишком много шума. Похожая ситуация была с Дзюбой, когда мы его не вызывали после перехода в «Арсенал»», - прокомментировал Станислав Черчесов.
Новый состав сборной следующий:
- защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Марио Фернандес,
- полузащитники Юрий Газинский и Денис Черышев,
- нападающий Артем Дзюба,
- вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин.
Матч с Турцией состоится 7 сентября на турецком поле в городе Трабзон. С Чехией сборная сразится 10 сентября в Ростове-на-Дону.