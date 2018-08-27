play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

Акинфеев и Смолов не выйдут на поле в играх против Турции и Чехии

19:00, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
187
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#команда\n#тренер
Фото: wikipedia.org
187
0

Станислав Черчесов обновил состав сборной России.

Москва. Футболисты Игорь Акинфеев и Федор Смолов не вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией и Чехией. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Как рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов журналистам союза, у Акинфеева в это время плановый медосмотр в Германии.

«Ему надо колено осмотреть, потому что во время чемпионата мира оно его беспокоило. Это единственная причина», - сказал Черчесов.

Тренер отметил, что Смолов пока только начинает осваиваться в новой команде, поэтому его решили не вызывать.

«Мы пока не будем трогать футболиста, который сменил клуб (Федор Смолов ушел в клуб «Локомотив»- прим.ред.), пускай себя проявляет. Пусть он закрепится там, тогда и нам будет полезен. В последнее время вокруг него слишком много шума. Похожая ситуация была с Дзюбой, когда мы его не вызывали после перехода в «Арсенал»», - прокомментировал Станислав Черчесов.

Новый состав сборной следующий:

- защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Марио Фернандес,

- полузащитники Юрий Газинский и Денис Черышев,

- нападающий Артем Дзюба,

- вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин.

Матч с Турцией состоится 7 сентября на турецком поле в городе Трабзон. С Чехией сборная сразится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

19:00, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
187
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#команда\n#тренер

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11766

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5405
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5066
17:32, 22 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4501
16:25, 23 августа, 2018

Жуткие подземелья Удмуртии: информагентство «Сусанин» рвет туристические шаблоны

4360
17:15, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2886

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2373
17:45, 21 августа, 2018

Итоги парламентско-общественных слушай по пенсионной реформе

2309
18:28, 21 августа, 2018

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

2005
10:50, 22 августа, 2018

Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

1987
12:56, 22 августа, 2018

Иран показал истребитель собственного производства

14:10, 21 августа, 2018
4123

Турция может отменить систему «все включено»

2738
09:32, 21 августа, 2018

Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций

1900
10:30, 21 августа, 2018

Лидера движения против Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги

1792
14:55, 22 августа, 2018

Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

1742
15:35, 22 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

27 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018