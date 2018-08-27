Акинфеев и Смолов не выйдут на поле в играх против Турции и Чехии

Станислав Черчесов обновил состав сборной России.

Москва. Футболисты Игорь Акинфеев и Федор Смолов не вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией и Чехией. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Как рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов журналистам союза, у Акинфеева в это время плановый медосмотр в Германии.

«Ему надо колено осмотреть, потому что во время чемпионата мира оно его беспокоило. Это единственная причина», - сказал Черчесов.

Тренер отметил, что Смолов пока только начинает осваиваться в новой команде, поэтому его решили не вызывать.

«Мы пока не будем трогать футболиста, который сменил клуб (Федор Смолов ушел в клуб «Локомотив»- прим.ред.), пускай себя проявляет. Пусть он закрепится там, тогда и нам будет полезен. В последнее время вокруг него слишком много шума. Похожая ситуация была с Дзюбой, когда мы его не вызывали после перехода в «Арсенал»», - прокомментировал Станислав Черчесов.

Новый состав сборной следующий:

- защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Марио Фернандес,

- полузащитники Юрий Газинский и Денис Черышев,

- нападающий Артем Дзюба,

- вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин.

Матч с Турцией состоится 7 сентября на турецком поле в городе Трабзон. С Чехией сборная сразится 10 сентября в Ростове-на-Дону.