Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

Биатлонист Александр Тихонов: «Со стороны властей это чистый пиар».

Москва. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал незаслуженным присвоение звания заслуженного мастера спорта футболистам, вышедшим в четвертьфинал ЧМ-2018. Как сообщает РБК, ранее такое же мнение высказали представители других видов спорта.

«Как раз сейчас читаю новости про это событие. Знаю, что уже высказались многие наши знаменитые спортсмены, в частности, Гамова, Кожевников, Тарасова. Я считаю, что звания присвоены не совсем по-спортивному. Сейчас получается, что ЗМС дали за восьмое место. А, например, я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, и у меня этого звания нет», - сказал Мостовой.

Дискуссию о правомерности присвоения званий игрокам сборной России и вручение орденов членов команды начала бывшая волейболистка Екатерина Гамова. В своем Instagram она написала, что в других видах спорта награды вручаются или за победу на чемпионате мира, или за призовые места на Олимпиадах.

Гамову поддержал коллега Дмитрий Мусэрский, который заявил, что «значок ЗМС потерял для него значение». Он призвал обратить внимание на то, что регламент позволяет, за редким исключением, вручать звание ЗМС только за победу на чемпионате мира в любом виде.

Теннисист Евгений Кафельников ответил, что он в своё время стал олимпийским чемпионом, однако орденов за это достижение ему не вручили. В то же время Станислав Черчесов за выход в четвертьфинал чемпионата мира получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич стали кавалерами ордена Почёта.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал вручение наград футболистам «пиаром со стороны властей». «В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло. В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС. Здесь 32 года тратим огромные деньги на футбол, из них 90% бюджетные деньги и ничего. Со стороны властей это чистый пиар. Согласен, что выступление было успешным. Это, действительно максимум сборной России. Я с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. Я давно говорю, что российский футбол спорту не помеха. Никогда не будет футбола, когда подобным образом поступает наше руководство страны», - цитирует Тихонова Sport24.

Это же мнение разделила и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По её словам, вручение званий ЗМС обесценивает эту награду. При этом все, кто раскритиковал вручение футболистам званий, отметили, что сборная России на ЧМ-2018 прыгнула выше головы и добилась выдающегося достижения.

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в своей истории. До того команде ни разу не удавалось выйти из группы.