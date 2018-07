Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА

Швейцария. Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов номинирован на звание «лучший тренер года» по версии ФИФА. Также на титул претендуют Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Эрнесто Вальверде и другие, сообщает Газета.ru.

Победителя определят по итогам голосования, которое пройдет среди капитанов и тренеров всех сборных, а также болельщиков.

Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Лучшего тренера года объявят 24 сентября.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men's Coach 2018: Massimiliano Allegri Stanislav Cherchesov Zlatko Dalic Didier Deschamps Pep Guardiola Jurgen Klopp Roberto Martinez Diego Simeone Gareth Southgate Ernesto Valverde Zinedine Zidane For the period 3 July 2017-15 July 2018 https://t.co/BTD5E48lXh