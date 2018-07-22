Трасса марафона проходит по историческому центру города.

Санкт-Петербург. Знаменитый певец Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Достижением он похвастался на своей странице в Инстаграме.

Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky 140.7 тыс. отметок "Нравится", 1,091 комментариев - Shnurov Sergey (@shnurovs) в Instagram: "Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky"

Как сообщают организаторы марафона, 10 км – дистанция для любителей бега. Профессионалы же преодолевают 42 км 195 м по центральным улицам и набережным города. Трасса марафона проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

В числе участников «Белых ночей» - бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США,Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран.

Марафон стартовал в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 июля.