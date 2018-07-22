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Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

17:55, 22 июля, 2018
17:55, 22 июля, 2018
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#спорт\n#шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург
Фото: vk.com/wnmarathon
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Трасса марафона проходит по историческому центру города.

Санкт-Петербург. Знаменитый певец Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Достижением он похвастался на своей странице в Инстаграме.

Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky

140.7 тыс. отметок "Нравится", 1,091 комментариев - Shnurov Sergey (@shnurovs) в Instagram: "Белые Ночи 10 км!!!! @bpiotrovsky"


Как сообщают организаторы марафона, 10 км – дистанция для любителей бега. Профессионалы же преодолевают 42 км 195 м по центральным улицам и набережным города. Трасса марафона проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

В числе участников «Белых ночей» - бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США,Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран.

Марафон стартовал в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 июля.

17:55, 22 июля, 2018
530
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#спорт\n#шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург

 

 

 


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