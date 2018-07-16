В Петербурге вандалы вновь испортили граффити с Черчесовым

Художникам пришлось закрасить стену будки.

Санкт-Петербург. В Петербурге вандалы вновь испортили граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Недовольные нанесли поверх портрета красную надпись, пишет REGNUM.

В итоге арт-мастера закрасили стену трансформаторной будки и оставили надпись: «Еще есть вопросы?».

Напомним, первое граффити с Черчесовым «Ты просто космос, Стас», посвященное победе сборной над Египтом, художники нарисовали 19 июня. Вскоре его испортили вандалы.

10 июля мастера снова изобразили тренера на стене трансформаторной будки с жестом воинского приветствия «Честь имею».