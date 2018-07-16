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В Петербурге вандалы вновь испортили граффити с Черчесовым

14:15, 16 июля, 2018
Анна Торхова
14:15, 16 июля, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#художники\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com/teamrussia
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Художникам пришлось закрасить стену будки.

Санкт-Петербург. В Петербурге вандалы вновь испортили граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Недовольные нанесли поверх портрета красную надпись, пишет REGNUM.

В итоге арт-мастера закрасили стену трансформаторной будки и оставили надпись: «Еще есть вопросы?».

Напомним, первое граффити с Черчесовым «Ты просто космос, Стас», посвященное победе сборной над Египтом, художники нарисовали 19 июня. Вскоре его испортили вандалы.

10 июля мастера снова изобразили тренера на стене трансформаторной будки с жестом воинского приветствия «Честь имею».

14:15, 16 июля, 2018
Анна Торхова
89
0
#спорт\n#футбол\n#Россия\n#художники\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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