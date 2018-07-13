ФИФА не выявила допинга на ЧМ-2018 по футболу

Программа тестирования оказалась самой масштабной за всю историю проведения чемпионатов.

Москва. Все допинг-пробы участников Чемпионата мира по футболу-2018 оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего с начала года эксперты собрали 3985 образцов. Все они перевозились в защищенной коробке, которую можно открыть только с помощью электронного ключа.

Собранные пробы будут храниться в течение 10 лет и будут доступны для повторного тестирования.

Отмечается, что нынешняя программа тестирования стала самой масштабной из когда-либо проводившихся на Чемпионатах мира по футболу.