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ФИФА не выявила допинга на ЧМ-2018 по футболу

10:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#допинг\n#экспертиза
Фото: pixabay.com
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Программа тестирования оказалась самой масштабной за всю историю проведения чемпионатов.

Москва. Все допинг-пробы участников Чемпионата мира по футболу-2018 оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего с начала года эксперты собрали 3985 образцов. Все они перевозились в защищенной коробке, которую можно открыть только с помощью электронного ключа.

Собранные пробы будут храниться в течение 10 лет и будут доступны для повторного тестирования.

Отмечается, что нынешняя программа тестирования стала самой масштабной из когда-либо проводившихся на Чемпионатах мира по футболу.

10:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
169
0
#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#допинг\n#экспертиза

 

 

 


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