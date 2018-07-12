В финале ЧМ-2018 французы сразятся с хорватами

Матч между сборными Хорватии и Англии закончился со счетом 2:1.

Москва. Сборная Хорватия обыграла сборную Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу-2018. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Игрок сборной Англии Киран Триппьер на 5-й минуте ударом со штрафного открыл счет матча. Хорват Иван Перишич на 68-й минуте сравнял счет. Победитель определился только в дополнительное время. На 109-й минуте мяч в ворота англичан забил Марио Манджукич.

Для сборной Хорватии выход в финал ЧМ стал первым в истории.

15 июля в «Лужниках» в 18:00 по московскому времени определится победитель ЧМ-2018. Хорваты сразятся с французами.

Матч за бронзу между сборными Англии и Бельгии состоится 14 июля в 17:00. Встретятся команды на стадионе в Санкт-Петербурге.