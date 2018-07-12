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В финале ЧМ-2018 французы сразятся с хорватами

09:00, 12 июля, 2018
Анна Торхова
09:00, 12 июля, 2018
Анна Торхова
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#футбол\n#Англия\n#Франция\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com/fifaworldcup
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Матч между сборными Хорватии и Англии закончился со счетом 2:1.

Москва. Сборная Хорватия обыграла сборную Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу-2018. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Игрок сборной Англии Киран Триппьер на 5-й минуте ударом со штрафного открыл счет матча. Хорват Иван Перишич на 68-й минуте сравнял счет. Победитель определился только в дополнительное время. На 109-й минуте мяч в ворота англичан забил Марио Манджукич.

Для сборной Хорватии выход в финал ЧМ стал первым в истории.

15 июля в «Лужниках» в 18:00 по московскому времени определится победитель ЧМ-2018. Хорваты сразятся с французами.

Матч за бронзу между сборными Англии и Бельгии состоится 14 июля в 17:00. Встретятся команды на стадионе в Санкт-Петербурге.

09:00, 12 июля, 2018
Анна Торхова
288
0
#футбол\n#Англия\n#Франция\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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