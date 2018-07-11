Игрокам сборной России по футболу могут присвоить почетные звания

С таким предложением выступил Российский футбольный союз.
Москва. Игрокам сборной России по футболу могут присвоить звания «Заслуженный мастер спорта». С таким предложением к Минспорту страны обратился Российский футбольный союз, говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Кроме того, союз ходатайствует о присвоении почетного звания «Заслуженный тренер России» всем тренерам, которые работали с командой на Чемпионате мира-2018.
Напомним, на нынешнем мундиале сборной России впервые в истории удалось выйти в четвертьфинал.