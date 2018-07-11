play
pause
  • $ 62.44 ↓
  • € 73.35 ↓

Франция стала первым финалистом ЧМ-2018 по футболу

09:00, 11 июля, 2018
Анна Торхова
09:00, 11 июля, 2018
Анна Торхова
211
0
#спорт\n#футбол\n#Англия\n#Франция\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com/fifaworldcup
211
0

Игра с бельгийцами закончилась со счетом 1:0.

Санкт-Петербург. Сборная Франции стала первым финалистом Чемпионата мира по футболу-2018. Игра со сборной Бельгии закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 51-й минуте удалось забить защитнику Самуэлю Юмтити.

Отметим, последний раз французы выходили в финал мундиаля в 2006 году, где сборная проиграла итальянцам.

Второй финалист Чемпионата определится 11 июля. Игра между сборными Англии и Хорватии пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.

09:00, 11 июля, 2018
Анна Торхова
211
0
#спорт\n#футбол\n#Англия\n#Франция\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
13880

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11189
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9960
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9828
08:00, 04 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7620
11:35, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3008

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2715
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2384
19:10, 07 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2173
15:53, 04 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2153
18:45, 06 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2348

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

2217
18:55, 09 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2066
11:46, 04 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1864
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1673
10:10, 08 июля, 2018

Мультимедиа

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

09 июля, 2018