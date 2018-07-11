Франция стала первым финалистом ЧМ-2018 по футболу

Игра с бельгийцами закончилась со счетом 1:0.

Санкт-Петербург. Сборная Франции стала первым финалистом Чемпионата мира по футболу-2018. Игра со сборной Бельгии закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 51-й минуте удалось забить защитнику Самуэлю Юмтити.

Отметим, последний раз французы выходили в финал мундиаля в 2006 году, где сборная проиграла итальянцам.

Второй финалист Чемпионата определится 11 июля. Игра между сборными Англии и Хорватии пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.