Впервые за 18 лет спортсмены со всего мира поднимутся на высоту в 337 метров.

Москва. Вертикальный забег на Останкинской телебашне пройдет в конце июля. Как сообщается на сайте мэра Москвы, в нем будут участвовать легкоатлеты из 12 стран мира.

Впервые за 18 лет спортсмены поднимутся на высоту в 337 метров. Для того, чтобы добраться до смотровой площадки башни, им нужно будет преодолеть порядка 1704 ступеней по узкой винтовой лестнице.

Отмечается, что в последний раз, когда в Останкино проходил такой марафон, первой стала россиянка Татьяна Шейгас. Она преодолела дистанцию за 11 минут и 55 секунд.

На этот раз за победу будут бороться легкоатлеты из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии, Польши, Словакии, Италии, Мексики и Грузии. Россию представит Валентин Карзанов из Владимира.

На старт участники забега выйдут 21 июля в 11:00. При этом поддержать участников сможет каждый желающий. У Останкинской телебашни организуют специальную фан-зону, где можно будет не только посмотреть забег, но и поучаствовать в мастер-классах по спортивным танцам.

Напомним, Останкинская телебашня считается четвертым по высоте сооружением в мире и первым в Европе. Ее построили в 1967 году. Ее высота составляет 540 метров.