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Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018

10:55, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
10:55, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
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#футбол\n#Россия\n#социальные сети\n#Twitter\n#Сочи\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: twitter.com/TeamRussia
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Подопечные Станислава Черчесова обратились к болельщикам перед четвертьфиналом мирового первенства.

Сочи. Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова обратились к болельщикам перед четвертьфиналом в Твиттере национальной команды.  

В своем посте спортсмены рассказали, что продолжать борьбу на турнире им помогает поддержка «самых лучших болельщиков в мире». И они сделают все возможное для того, чтобы оставаться в плей-офф мирового первенства как можно дольше.  

«Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», - говорится в сообщении.  

Сборная России on Twitter

Напомним, игра между Россией и Хорватией состоится вечером 7 июля. Футболисты выйдут на поле сочинского стадиона «Фишт». В четвертьфинальном матче они будут бороться за выход в полуфинал ЧМ-2018.  

При этом 6 июля определились первые полуфиналисты мирового первенства. В 1/2 турнира прошла сборная Франции, обыгравшая уругвайцев со счетом 2:0. К ним также присоединились бельгийские футболисты, одержавшие верх над командой Бразилии. 

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10:55, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
610
0
#футбол\n#Россия\n#социальные сети\n#Twitter\n#Сочи\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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