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ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

19:38, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
19:38, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Центробанк\n#деньги
Фото: twitter.com/bank_of_russia
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Уже подготовлен эскиз нового полтинника.  

Москва. В Центробанке по-своему готовятся к приближающемуся футбольному матчу Россия-Хорватия. В официальном Твиттере финансового регулятора появился пост с эскизом монеты номиналом 1/2 рубля. Ее ЦБ выпустит в случае победы нашей сборной и выходе ее в полуфинал, сообщает РБК

Серьезность этих планов подтвердили в пресс-службе учреждения. Там подчеркнули, что принципиальное решение на этот счет уже принято. 

Напомним, встреча сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футболу-2018 состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Команда-победительница матча станет полуфиналистом мирового футбольного первенства.

19:38, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
476
0
#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Центробанк\n#деньги

 

 

 


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