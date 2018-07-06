ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

Уже подготовлен эскиз нового полтинника.

Москва. В Центробанке по-своему готовятся к приближающемуся футбольному матчу Россия-Хорватия. В официальном Твиттере финансового регулятора появился пост с эскизом монеты номиналом 1/2 рубля. Ее ЦБ выпустит в случае победы нашей сборной и выходе ее в полуфинал, сообщает РБК.

Серьезность этих планов подтвердили в пресс-службе учреждения. Там подчеркнули, что принципиальное решение на этот счет уже принято.

Напомним, встреча сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футболу-2018 состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Команда-победительница матча станет полуфиналистом мирового футбольного первенства.