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В четвертьфинале ЧМ-2018 российские футболисты встретятся со сборной Хорватии

09:25, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
09:25, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: fifa.com/worldcup
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В серии послематчевых пенальти хорватским футболистам удалось обыграть Данию.

Нижний Новгород. В четвертьфинале ЧМ-2018 российские футболисты встретятся со сборной Хорватии. Соперник подопечных Станислава Черчесова определился накануне вечером в матче 1/8 на стадионе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ФИФА.  

В частности, хорватским футболистам удалось обыграть Данию в серии послематчевых пенальти. Игра между ними завершилась со счетом 3:2. Хорватский вратарь Даниел Субашич отразил три 11-метровых удара по своим воротам, в то время как датчанин Каспер Шмейхель смог «взять» лишь два.   

В основное время счет между командами был равный – 1:1. Среди датчан голом отметился Матиас Йоргенсен. Тогда как у Хорватии отправил мяч в ворота соперников нападающий Марио Манджукич.  

Напомним, сборная России накануне обыграла команду Испании. Матч завершился серией пенальти, в которой российским футболистам удалось выиграть со счетом 4:3.  

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова прошли в четвертьфинал мирового первенства, впервые в истории отыграв серию пенальти. За право выйти в полуфинал мундиаля они будут бороться с Хорватией 7 июля. Матч пройдет на стадионе Фишт в Сочи.  

09:25, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
191
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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