Россия и Уругвай обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира

Это стало понятно после того как южноамериканцы обыграли с минимальным счетом команду Саудовской Аравии.

Ростов-на-Дону. Россия. Сборные России и Уругвая обеспечили себе выход в 1/8 чемпионата мира по футболу. Это стало понятно после того как южноамериканцы обыграли с минимальным счетом команду Саудовской Аравии.

Единственный мяч в матче Уругвай – Саудовская Аравия забил Луис Суарес. Теперь у России и Уругвая по 6 очков. 25 июня в очном противостоянии сборные выяснят кто выйдет с первого, а кто со 2 места. Их вероятными соперниками являются испанцы и португальцы, играющие в группе B.

Напомним, ранее команда Черчесова обыграла Саудовскую Аравию и Египет.