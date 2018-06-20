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Россия и Уругвай обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира

20:57, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
20:57, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Ростов-на-Дону\n#Уругвай\n#Ростов
Фото: championat.com
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Это стало понятно после того как южноамериканцы обыграли с минимальным счетом команду Саудовской Аравии.

Ростов-на-Дону. Россия. Сборные России и Уругвая обеспечили себе выход в 1/8 чемпионата мира по футболу. Это стало понятно после того как южноамериканцы обыграли с минимальным счетом команду Саудовской Аравии.

Единственный мяч в матче Уругвай – Саудовская Аравия забил Луис Суарес. Теперь у России и Уругвая по 6 очков. 25 июня в очном противостоянии сборные выяснят кто выйдет с первого, а кто со 2 места. Их вероятными соперниками являются испанцы и португальцы, играющие в группе B.

Напомним, ранее команда Черчесова обыграла Саудовскую Аравию и Египет.

20:57, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
319
0
#спорт\n#футбол\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Ростов-на-Дону\n#Уругвай\n#Ростов

 

 

 


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