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Диего Марадоне пришлось извиняться за курение на московском стадионе

12:10, 17 июня, 2018
12:10, 17 июня, 2018
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#спорт\n#футбол\n#курение\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: klasyayin1.com
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Он объяснил свое поведение нервным напряжением.  

Москва. Россия. Футбольной легенде и тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне пришлось принести публичные извинения за курение на стадионе. Он закурил сигару прямо во время матча Аргентина-Исландия.

Сам Марадона объяснил свое поведение тем, что не знал о действующем в России запрете на курение в общественных местах, пишет Sports.ru.

«Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, было сильное напряжение из-за стартового матча ЧМ. Каждый чувствует это по-разному. Я действительно не знал о запрете на курение на стадионах. Приношу извинения всем, включая организаторов турнира. Вперед, Аргентина! Давайте поддержим наших ребят еще сильнее, чем когда-либо!» - написал он.

Напомним, матч между командами Аргентины и Исландии прошел накануне на стадионе «Спартака» в Москве и закончился со счетом 1:1.

12:10, 17 июня, 2018
188
0
#спорт\n#футбол\n#курение\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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