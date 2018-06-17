Диего Марадоне пришлось извиняться за курение на московском стадионе

Он объяснил свое поведение нервным напряжением.

Москва. Россия. Футбольной легенде и тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне пришлось принести публичные извинения за курение на стадионе. Он закурил сигару прямо во время матча Аргентина-Исландия.

Сам Марадона объяснил свое поведение тем, что не знал о действующем в России запрете на курение в общественных местах, пишет Sports.ru.

«Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, было сильное напряжение из-за стартового матча ЧМ. Каждый чувствует это по-разному. Я действительно не знал о запрете на курение на стадионах. Приношу извинения всем, включая организаторов турнира. Вперед, Аргентина! Давайте поддержим наших ребят еще сильнее, чем когда-либо!» - написал он.

Напомним, матч между командами Аргентины и Исландии прошел накануне на стадионе «Спартака» в Москве и закончился со счетом 1:1.