Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

Ранее пушистый оракул по кличке Ахилл отличился предсказаниями итогов игр Кубка Конфедераций.

Санкт-Петербург. Знаменитый житель Эрмитажа, кот-прорицатель Ахилл отдал победу в первом матче Чемпионата мира по футболу-2018 сборной России. Игра, напомним, пройдет в четверг, 14 июня, в Москве. Нашей команде будет противостоять сборная Саудовской Аравии.

Как пишут «Известия», Ахилла и сам процесс гадания показали в пресс-центре ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Коту предложили две миски с кормом. Хвостатый предсказатель выбрал ту, рядом с которой стоял флаг России.

Напомним, в 2017 году кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в России.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.