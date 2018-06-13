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Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

18:59, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:59, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
919
0
#спорт\n#животные\n#Санкт-Петербург\n#коты\n#предсказания\n#Эрмитаж\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: facebook.com
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Ранее пушистый оракул по кличке Ахилл отличился предсказаниями итогов игр Кубка Конфедераций.  

Санкт-Петербург. Знаменитый житель Эрмитажа, кот-прорицатель Ахилл отдал победу в первом матче Чемпионата мира по футболу-2018 сборной России. Игра, напомним, пройдет в четверг, 14 июня, в Москве. Нашей команде будет противостоять сборная Саудовской Аравии. 

Как пишут «Известия», Ахилла и сам процесс гадания показали в пресс-центре ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Коту предложили две миски с кормом. Хвостатый предсказатель выбрал ту, рядом с которой стоял флаг России. 

Напомним, в 2017 году кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в России. 

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

18:59, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
919
0
#спорт\n#животные\n#Санкт-Петербург\n#коты\n#предсказания\n#Эрмитаж\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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