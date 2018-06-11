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Около пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

12:25, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:25, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Москва\n#праздники\n#бег
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (mos.ru)
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Среди бегунов оказался постпред главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.

Москва. Около пяти тысяч человек приняли участие в VI Красочном забеге в Москве. Как сообщает РИА Новости, мероприятие прошло в воскресенье, 10 июня.

«Почти три тонны краски ушло на то, чтобы сделать старт на Ходынском поле ярким», - цитирует агентство сообщение мэрии столицы России.

По данным муниципалитета, участникам надо было пробежать через четыре разноцветные зоны. За лучшие образы награждали на главной сцене. Праздник завершился оригинальным фейерверком - тысячи людей одновременно подбросили в воздух заранее подготовленную краску.

В забеге принял участие постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации Михаил Хомич. Фото об этом он разместил в «историях» своего Instagram.


12:25, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
211
0
#спорт\n#Москва\n#праздники\n#бег

 

 

 


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