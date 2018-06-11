Около пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве

Среди бегунов оказался постпред главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.

Москва. Около пяти тысяч человек приняли участие в VI Красочном забеге в Москве. Как сообщает РИА Новости, мероприятие прошло в воскресенье, 10 июня.

«Почти три тонны краски ушло на то, чтобы сделать старт на Ходынском поле ярким», - цитирует агентство сообщение мэрии столицы России.

По данным муниципалитета, участникам надо было пробежать через четыре разноцветные зоны. За лучшие образы награждали на главной сцене. Праздник завершился оригинальным фейерверком - тысячи людей одновременно подбросили в воздух заранее подготовленную краску.

В забеге принял участие постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации Михаил Хомич. Фото об этом он разместил в «историях» своего Instagram.



